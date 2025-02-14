В эйфорию впадать не стоит, но и ралли пропускать нельзя – эксперты о рынке акций

Индекс МосБиржи стремительно движется к 9-месячным максимумам, достигая значений, невиданных с конца мая 2024 года. Годовой спад практически полностью компенсирован. Во время пика торговой сессии значение индекса поднималось до 3290 пунктов, увеличиваясь на 6% за день, а закрытие вечера прошло выше отметки 3206 пунктов. Техническое сопротивление на уровне 3200 пунктов было успешно преодолено, и теперь оно превратилось в поддержку.

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– Фактически, индекс вернулся в диапазон колебаний осени 2023 года — 3000–3300 пунктов. Вполне вероятно, что в пределах этого диапазона индикатор останется какое-то время, – отмечают аналитики БКС Мир инвестиций. – До достижения годовой цели в 3500 пунктов осталось менее 10%; с момента декабрьского минимума, когда были определены перспективы на 2025 год, индекс вырос на 35%. Есть вероятность, что годовые цели будут достигнуты значительно раньше намеченного срока.

Причины ралли понятны. Во-первых, это ожидания геополитической разрядки. Дипломатичная риторика сторон обнадеживает, готовится встреча президентов Путина и Трампа. С 14 по 16 февраля пройдет Мюнхенская конференция по безопасности, где возможны очертания плана будущего урегулирования.

Во-вторых, есть веские аргументы к завершению цикла повышения ставки ЦБ — скорость инфляции замедлилась, кредитование упало, рубль сильно укрепился, появились сигналы с внешнего контура, риск-премия в российских финансовых активах значительно сократилась.

– В эйфорию впадать не стоит, но и пропускать такое ралли нельзя, – советуют аналитики БКС. – Огромные обороты торгов — 330 млрд руб. в сутки — говорят о вовлечении в рост все большего числа инвесторов, ранее скептически оценивающих перспективы восстановления рынка, и капитуляции игроков на понижение. А шорты — отличное топливо для взлета.