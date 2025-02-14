Предел укрепления рубля: 86-87 рублей за доллар

В четверг укрепление рубля усилилось. Биржевые торги закрылись в районе 12,3 руб за юань, а в сегменте внебиржевых торгов рынок тестировал отметки в 12,2 руб за юань и 89 руб за доллар. Что дальше?

Устойчивое и существенное укрепление рубля связано с ожиданиями значимого снижения геополитической премии на фоне начавшихся переговоров России и США, что способствует резкому росту активности спекулятивного капитала, отмечают аналитики ПСБ.

– В случае дальнейшего усиления позитивного новостного фона укрепление рубля может продолжится, однако, по нашим оценкам, рынок уже готов к умеренной коррекции или, скорее, к локальной стабилизации курса вблизи текущих уровней. Предел укрепления рубля для исключения геополитической премии оцениваем в районе 86-87 руб за доллар и 11,9-12 руб за юань. Сегодня ждём консолидацию рынка в районе 90 руб за доллар и 12,2-12,4 руб за юань, – резюмируют онм.