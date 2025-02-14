Бизнесмен в Иркутской области похитил более 2 млн рублей из госбюджета

В Нижнеилимском районе Иркутской области вынесли приговор предпринимателю. Его признали виновным в хищении бюджетных средств в размере более 2 млн рублей, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, в 2020 году руководитель подрядной организации, зная о выделении по программе «Народные инициативы» бюджетных средств на замену приборов учета холодной, горячей воды и тепловой энергии в 19 учреждениях образования Нижнеилимского района, добился заключения с его фирмой договоров в обход конкурсных процедур.

При содействии знакомого сметчика предприниматель организовал изготовление сметных расчетов с недостоверными сведениями о стоимости затрат. Фиктивная документация послужила основанием для заключения с руководителями детских садов, школ и центров развития договоров на выполнение работ, стоимость которых превышала фактическую более чем на 2 млн рублей.

В результате региональному и муниципальному бюджетам причинен ущерб в особо крупном размере. Директора организации приговорили к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и со штрафом в размере 300 тыс. рублей. Ущерб он полностью компенсировал.

Пособника приговорили к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.