Почти 90 молодых семей в Иркутске смогут получить деньги на жилье в этом году

В Иркутске в этом году 86 молодых семей смогут улучшить свои жилищные условия и получить финансовую поддержку. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Деньги выделяют из бюджетов всех уровней в рамках государственной программы Иркутской области «Доступное жилье». Войти в нее могут пары, которые нуждаются в недвижимости, являются платежеспособными, при этом оба супруга имеют российское гражданство, и их возраст не превышает 35 лет.

Средства можно направить на приобретение квартиры, строительство индивидуального дома или погашение ипотеки.

Подобная поддержка оказывается с 2005 года. За это время условия проживания улучшили более 2200 молодых семей. Только в прошлом году сертификаты получили 89 супружеских пар. Социальная выплата предоставляется на безвозмездной основе, воспользоваться ей можно один раз. Размер зависит от состава семьи и варьируется в текущем году от 960 тысяч рублей до 3,7 млн рублей. Приоритетное право имеют многодетные семьи.