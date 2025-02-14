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Сбер стал использовать искусственный интеллект для расчета размера повышения зарплат

Сбер стал использовать модель на основе искусственного интеллекта для зарплатной аналитики. Искусственный интеллект обрабатывает большой массив данных из внутренних и внешних источников (Росстат, hh.ru и другие)  и учитывает более 100 показателей. В результате, в режиме реального времени формируется карта  рынка труда с рекомендациями по пересмотру зарплат в более чем 8500 городах  и населённых пунктах по всей России.

Благодаря новой технологии более 10500 сотрудников Сбера в 800 населенных пунктах в прошлом году получили дополнительное повышение заработной платы.

На основе анализа больших данных в Сбере в прошлом году была разработана модель дифференцированного пересмотра, которая учитывает не только рыночные факторы, но и внутренние. Например, в прошлом году наиболее востребованные на рынке сотрудники массовых специальностей и ключевые и высокоэффективные люди в команде Сбера получили больший размер повышения.

В 2024 году, несмотря на  общий тренд рынка к дефициту специалистов массовых профессий, Сберу удалось сохранить людей в ключевых для бизнеса направлениях и заметно снизить показатели текучести. Это стало возможным в результате комплексного подхода к программам мотивации, удержания и развития, которые с использованием ИИ выходят на качественно новый уровень.

«Модели машинного обучения в зарплатной аналитике позволяют нам  в режиме реального времени реагировать на любые изменения рынка труда. Благодаря этому, пересмотр заработной платы в Сбере стал более гибким и адресным. ИИ открывает новые возможности во всех сферах нашей работы, и мы будем продолжать использовать технологии во благо людей», – Екатерина Герасимова, директор дивизиона «Мотивация и забота» Сбербанка.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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