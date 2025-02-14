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Более 8 млрд рублей вернули клиенты ВТБ с помощью сервиса налогового вычета по ипотеке

Сервисов, благодаря которым клиенты могут узнать о положенных выплатах, подать документы на их зачисление и получать уведомления от госорганов, становится больше, рассказали в ВТБ. С каждым годом растет и число получателей социальных выплат на карты банка. Только в 2024 году более 1,1 млн клиентов выбрали ВТБ для этих целей – на 40% больше, чем годом ранее.

Чаще всего клиенты банка оформляют налоговый вычет за жилье и ипотеку онлайн. За прошлый год пользователи сервиса вернули на свои счета в ВТБ 8,5 млрд рублей.

«В прошлом году мы помогли клиентам вернуть более 8 млрд рублей налоговых вычетов – уверен, что в 2025 году эта сумма увеличится минимум в 1,5 раза», – отметил Виталий Лисицкий, начальник управления «Государственные услуги» ВТБ.

Социальным калькулятором расчета положенных детских выплат за год воспользовались более 700 тыс. человек. Более 2,4 млн госуведомлений о статусе выплат пособий, возможных мерах соцподдержки, важных уведомлений от госорганов получили пользователи онлайн-банка за год.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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