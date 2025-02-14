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В Иркутске построят новый храм: площадь сократили в 3 раза после жалоб жителей

Храм Святого благоверного князя Александра Невского планируется построить в микрорайоне Приморский Иркутска. Ранее планы по его созданию вызвали жалобы со стороны горожан, после чего были внесены коррективы в проект, сообщает пресс-служба мэрии.

«Проектировщики по просьбе жителей близлежащих домов снизили высотность сооружения и сократили его площадь. «Пятно» застройки уменьшили с 2,3 тысячи квадратных метров до 800 квадратных метров. Также учли пожелания граждан и предусмотрели максимальное сохранение имеющихся зеленых насаждений. Территория Храма после завершения строительства не будет иметь ограждения», – пояснили власти.

В настоящее время откорректированный проект проходит экспертизу. После этого в действующее до 2027 года разрешение на возведение объекта внесут изменения с учетом новых параметров. К строительству планируется приступить после урегулирования всех формальностей.

В рамках реализации проекта планируется также благоустроить прилегающую территорию на участке в районе пересечения улиц Безбокова и Захарова.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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