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Иркутянин не смог улететь за границу из-за долга в 30 тысяч рублей

30-летнего жителя Иркутска оштрафовали на 30 тысяч рублей за вождение машины в состоянии алкогольного опьянения. Из-за того, что мужчина не выплачивал эти деньги, ему ограничили право выезда за границу, сообщает пресс-служба УФССП по региону.

«Надлежащим образом уведомленный о возбуждении в отношении него исполнительного производства, мужчина не торопился оплачивать штраф, расчетных счетов в банках не имел, в связи с чем судебный пристав применил меру принудительного характера — вынес постановление о временном ограничении на выезд из РФ», – пояснили в ведомстве.

Должник, игнорируя это постановление, пытался выехать за пределы РФ, однако был остановлен службой Пограничного контроля в Новосибирске.

После этого, чтобы вернуть возможность летать за пределы России, иркутянин выплатил деньги в полном объеме, в том числе исполнительский сбор.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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