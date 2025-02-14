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Участок трассы между Слюдянкой и Байкальском отремонтируют второй раз подряд

Весной 2025 года приведут в порядок участка трассы между Слюдянкой и Байкальском. Ремонт будут выполнять второй раз, поскольку подрядчик выполнил работы некачественно, сообщает пресс-служба минтранса Иркутской области.

«Этот отрезок уже ремонтировали, но подрядчик выполнил работу некачественно, а позже отказался в добровольном порядке устранять замечания по гарантии. Пока идут судебные тяжбы, на работы привлекли другого подрядчика», – пояснили в министерстве.

Пока на трассе проводят ямочный ремонт, фрезерование покрытия, заливку трещин и обновление дорожной разметки.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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