Участок трассы между Слюдянкой и Байкальском отремонтируют второй раз подряд

Весной 2025 года приведут в порядок участка трассы между Слюдянкой и Байкальском. Ремонт будут выполнять второй раз, поскольку подрядчик выполнил работы некачественно, сообщает пресс-служба минтранса Иркутской области.

«Этот отрезок уже ремонтировали, но подрядчик выполнил работу некачественно, а позже отказался в добровольном порядке устранять замечания по гарантии. Пока идут судебные тяжбы, на работы привлекли другого подрядчика», – пояснили в министерстве.

Пока на трассе проводят ямочный ремонт, фрезерование покрытия, заливку трещин и обновление дорожной разметки.