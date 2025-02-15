Продажу энергетиков подросткам запретят в Иркутской области с 1 марта

С 1 марта в России и, в частности, в Иркутской области будет действовать запрет продажи несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетиков. Изменения направленны на охрану здоровья молодого поколения, сообщает пресс-служба правительства региона.

Полномочия по контролю исполнения законодательства в Приангарье возложены на службу потребительского рынка и лицензирования региона, осуществлять которые она начнет с 1 марта 2025 года. Подписано соответствующее постановление.

Стоит отметить, что согласно федеральному закону, регионам предоставлено право устанавливать запрет торговли такими товарами в объектах образования, здравоохранения, культуры и спорта. Также они могут устанавливать ограничения времени и мест продажи этих напитков.