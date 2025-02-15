30-градусные морозы ожидаются в Иркутской области

В Иркутской области в ближайшие сутки ожидаются морозы ниже 30 градусов. Об этом предупредили сотрудники регионального Гидрометцентра.

В Приангарье 16 февраля прогнозируются переменная облачность, без существенных осадков. Ночью по области, днем в северных районах местами возможен небольшой снег, утром при прояснении – туман, ветер юго-восточный и юго-западный подует со скоростью 4−9 м/с, температура ночью составит -18,-23°, местами – до -28,-33°, днём – -6,-11°, при облачной погоде – около -16,-21°.

В Иркутске ожидаются переменная облачность преимущественно без осадков, ветер переменный 2−7 м/с, температура ночью будет равна -18,-20°, днем – -6,-8°.