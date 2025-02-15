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Уникальную для Приангарья операцию провели ребенку с пороком сердца в Иркутске

Иркутские врачи впервые в Приангарье выполнили стентирование выводного отдела правого желудочка. Эта уникальная для региона операция позволила спасти ребенка с врожденным пороком сердца, рассказал главный врач Иркутской областной детской клинической больницы Юрий Козлов.

Пациенту было 16 дней. Ребенок поступил в больницу с малым весом, в гипоксии, низкой сатурацией. Операцию ему провел заведующий отделением рентгенохирургических методов лечения Максим Ширкин. Врач выполнил стентирование выводного отдела правого желудочка – через катетер завел стент именно в ту часть сердца, которая была сужена, и расширил область органа.

Вмешательство проводилось с помощью высокотехнологичного ангиографа без разрезов через прокол в несколько миллиметров.

Сейчас ребенок находится в отделении реанимации. Он стабилизирован, питается и самостоятельно дышит.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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