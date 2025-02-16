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Четыре садоводства и микрорайон в Свердловском районе Иркутска частично остались без света

Сегодня в 11:44 в Иркутске для ликвидации технологического нарушения режима работы сети было произведено частичное отключение электроэнергии в Свердловском районе Иркутска. Об этом сообщает пресс-служба ИЭСК.

Под отключение попала часть домов в микрорайоне Первомайский, на улицах Алмазная, Вампилова, а также часть домов в СНТ «Зеленая Горка», СНТ «Юбилейный», СНТ «Юбилейный-1» и СНТ «Юбилейный-2».

Бригада направлена для определения и устранения причины нарушения. Ориентировочное время восстановления электроснабжения – 15:00.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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