Четыре садоводства и микрорайон в Свердловском районе Иркутска частично остались без света

Сегодня в 11:44 в Иркутске для ликвидации технологического нарушения режима работы сети было произведено частичное отключение электроэнергии в Свердловском районе Иркутска. Об этом сообщает пресс-служба ИЭСК.

Под отключение попала часть домов в микрорайоне Первомайский, на улицах Алмазная, Вампилова, а также часть домов в СНТ «Зеленая Горка», СНТ «Юбилейный», СНТ «Юбилейный-1» и СНТ «Юбилейный-2».

Бригада направлена для определения и устранения причины нарушения. Ориентировочное время восстановления электроснабжения – 15:00.