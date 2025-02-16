Производство электроэнергии подорожало в Иркутской области за месяц на 15%

Аналитики провели исследование и выяснили, как в Иркутской области изменились цены в декабре 2024 года по сравнению с ноябрем. Подробности сообщает Иркутскстат.

«За месяц наиболее заметно повышение цен в производстве, передаче и распределении электроэнергии – на 15%, а также в производстве компьютеров – на 7,2%, добыче металлических руд – на 6,8%, металлургическом производстве – на 5,6%, выпуске электрического оборудования – на 4,7%. В лесоводстве и на лесозаготовках цены выросли на 6,4%», – пояснили аналитики.

Что касается продуктов, то больше всего в декабре – на 3-5% – подорожали консервы из мяса, рыбы, фруктов и овощей, а также растительные и животные масла, на 2% – пряности и приправы, 1% – молочная продукция, хлеб и мучные кондитерские изделия.

Зафиксировано и снижение стоимости на некоторую продукцию: на 3% в сравнении с ноябрем упали цены на изделия из бетона, цемента и гипса, на 1% – на лекарственные средства. Понижение цен на 2% наблюдалось на предприятиях, добывающих уголь и занимающихся разработкой гравийных и песчаных карьеров.