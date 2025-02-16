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Стоимость аренды домов в Иркутской области за год увеличилась более чем на 30%

Эксперты провели исследование и выяснили, как изменилась за предыдущий год стоимость аренды домов в различных субъектах России, в том числе в Приангарье. Результаты озвучил федеральный портал «Мир квартир».

В Иркутской области аренда домов стала дороже на 32,7%  и составила в среднем 49,5 тысячи рублей в месяц. На цены в регионе, как и по стране, повлияли дорогая ипотека, инфляция, рост стоимости жизни, содержания и ремонта недвижимости.

Самыми подорожавшими стали съемные коттеджи в Кемеровской области – цены выросли на 125,3%, в Коми – 117,7%, Чувашии – 117,3%, Приморском крае – 101,6%, Мордовии – 79,3%.

Упала стоимость аренды домов только в четырех регионах России: в Чечне – на 14,8%, Якутии – 9,7%, Астраханской области – 8,9%, Курганской области – 7,4%.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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