Каждый восьмой иркутянин боится развития нейросетей

Аналитики узнали, как жители Иркутска относятся к развитию искусственного интеллекта. Результатами опроса поделился SuperJob.

56% иркутян не боятся искусственного интеллекта. При этом 12% испытывают противоположные чувства: люди опасаются замены деятельности человека и потери рабочих мест, восстания машин и киберапокалипсиса, деградации человечества, возникновения неконтролируемых ситуаций, развития мошенничества и утечки персональных данных, нарушения межличностных коммуникаций, гибели творчества, искусства, культуры.

Не испытывают страхов перед развитием искусственного интеллекта чаще мужчины, молодые люди до 35 лет и граждане с доходом более 100 тыс. рублей. Они считают, что технологии должны развиваться – за искусственным интеллектом будущее, при грамотном использовании нейросети помогают, упрощают жизнедеятельность человека, а также, что их можно контролировать, и они никогда не заменят человека.