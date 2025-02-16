Средняя высота строящихся домов в Иркутской области выросла до 15 этажей

Институт развития строительной отрасли провел исследование и узнал, как изменилась этажность домов, которые возводят профессиональные застройщики в Иркутской области, по данным на январь 2025 года. Результаты есть у SIA.RU.

Средняя этажность строящейся недвижимости из расчета на квадратный метр в настоящее время равна 14,9 этажа. Для сравнения – в 2022 году это значение составляло 12,9 этажа.

Наибольшая доля жилищного строительства в Приангарье приходится на дома высотой 18-24 этажа – 36,9% от всей площади строящегося жилья. Объекты высотного строительства – 25 и более этажей – в Иркутской области не выявлены, что является типичным для региона. В целом по РФ доля высотного строительства составляет 27,3%.

Самыми высокими строящимися жилыми домами в Иркутской области сейчас являются 22-этажный многоквартирный дом в ЖК Salut, 21-этажный дом в ЖК «Аквамарин», 20-этажные дома в ЖК «Новые горизонты на Пушкина», «Автор», «Стрижи Сити», «Бродский», «Лермонтов парк», «Кино», «Семья», «Автограф».