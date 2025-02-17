Госсекретарь США Марко Рубио в интервью CBS заявил, что в ближайшие дни и недели США ожидают от России подтверждения серьезности намерений по урегулированию конфликта с Украиной. Он подчеркнул, что одним телефонным звонком невозможно установить мир и решить такую сложную проблему, сообщает РБК.

Госсекретарь США напомнил, что «один звонок не сделает этого, одна встреча не сделает этого», и «предстоит пройти долгий путь», прежде чем конфликт завершится. Но, вместе с тем, «длинный путь начинается с первого шага». Он подчеркнул стремление Трампа добиться устойчивого и справедливого решения, которое защищало бы суверенитет Украины и не привело к еще одному конфликту через три-четыре года.

На данный момент дипломатического процесса урегулирования нет, поскольку был лишь разговор между президентами России и США, выразившими готовность к продолжению диалога. Рубио предположил, что в будущем состоятся обсуждения, которые позволят более детально проработать процесс переговоров.

12 февраля президенты Дональд Трамп и Владимир Путин созвонились и договорились начать подготовку к переговорам. Москва начала формировать команду для диалога, но состав пока не раскрыт. Дмитрий Песков, представитель российского президента, отметил, что сейчас время прагматизма и опоры на опыт прошлых лет, чтобы избежать ложных обещаний.

При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев никогда не признает утраченные территории российскими, но будет возвращать их дипломатическим путем в случае вступления в НАТО. Глава Пентагона Пит Хегсет выразил мнение, что Украина не сможет вернуться к границам до 2014 года.

Напомним, президент Владимир Путин, объявляя о начале военной операции, называл ее целью «демилитаризацию» и «денацификацию» Украины, а также защиту мирного населения Донбасса от «геноцида со стороны киевских властей».