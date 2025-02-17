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ЦБ: В новогодние каникулы Байкал привлек туристов из Азии
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ЦБ: В новогодние каникулы Байкал привлек туристов из Азии

В новогодние каникулы Байкал стал магнитом для туристов из Азии. В конце 2024 и начале 2025 года в Иркутской области наблюдался рост потребительской активности, особенно в сфере услуг и общепита за счет увеличения турпотока. Об этом говорится в отчете Банка России «Региональная экономика: комментарии ГУ».

«Во время новогодних каникул озеро Байкал привлекло туристов еще больше, чем в этот же период в прошлом году. Особой популярностью наш регион пользовался у гостей из Таиланда, Китая и Индонезии. Вместе с увеличением турпотока вырос спрос на услуги кафе и ресторанов», — отметил управляющий Отделением Иркутск Банка России Игорь Коржук.

Ранее о росте турпотока заявило ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». По словам Екатерины Сливиной, заместителя директора по экологическому просвещению и развитию познавательного туризма ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», больше всего гостей в 2025 году было на острове Ольхон и в районе Малого моря. Кроме того, популярностью пользовались Листвянка, порт Байкал, Большое Голоустное.

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Росту турпотока  способствуют и насыщенный график событийных мероприятий. Так, с февраля по март в Иркутской области проходит международный фестиваль зимних игр на Байкале «Зимниада, а 15 февраля стартовал знаменитый ледовый фестиваль на Ольхоне, который открывает Год культуры России и Китая на Байкале. Оба мероприятия привлекают внимание туристов со всего мира. Руководитель агентства по туризму Иркутской области Евгения Найденова подчеркивает значимость событийных мероприятий, которые проводятся ежегодно  и способствует развитию зимнего туризма в регионе.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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