Западные компании ждут возвращения в Россию: главное за выходные

За прошедшие выходные стало известно следующее: Америка может ужесточить антироссийские санкции, западные компании хотят вернуться в РФ, союзный роуминг скоро заработает, а в Иркутской области подорожало производство электричества. Подробности – в обзоре SIA.RU.

Ужесточение санкций

Спецпредставитель президента США по России и Украине Кит Келлог на Мюнхенской конференции по безопасности выступил с предложением, что санкции в отношении РФ могут ужесточить. По его словам, это необходимо, чтобы попытаться лишить страну доходов от продажи нефти. «Если оценивать санкции по шкале от 1 до 10 , где 1 – это минимальное давление, а 10 – максимальное, то мы находимся примерно на уровне 6. Но их реализация достигает лишь 3», – заявил он. При этом ранее Трамп выступал против санкций в отношении РФ.

Межсоюзный роуминг

Белоруссию и Россию свяжет межсоюзный роуминг – он должен заработать уже с 1 марта. Предполагается, что абоненты двух государств получат 150 минут исходящих и 150 минут входящих звонков, а также до 5 гигабайт для передачи данных по комфортным тарифам. Параллельно будет вестись анализ новых условий.

Мечты бизнеса о России

После беседы президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа южнокорейские СМИ стали сообщать информацию, что их бизнес, например Hyundai, начал обсуждать перспективы возвращения на рынок РФ. При этом конкретных действий пока не наблюдается: Кремль на данный момент не получал сигналов о желании бизнеса из стран Запада, а также Южной Кореи и Японии вернуться. Однако, по данным экспертов, известные производители ведут соответствующие переговоры и ждут возвращения в РФ: они наедятся, что ситуация позволит им это сделать к концу 2025-го.

Электричество дороже

Аналитики провели исследование и выяснили, как в Иркутской области изменились цены в декабре 2024 года по сравнению с ноябрем. Оказалось, что существеннее всего подорожало производство, передача и распределение электроэнергии – на 15%, а также производство компьютеров – на 7,2%, добыча металлических руд – на 6,8%. Зафиксировано и снижение стоимости на некоторую продукцию: на 3% в сравнении с ноябрем упали цены на изделия из бетона, цемента и гипса.

Этажность растет

Рост этажности строящихся домов зафиксировали в Иркутской области: за три года она выросла на два этажа – с 12,9 до 14,9. Наибольшая доля жилищного строительства в Приангарье приходится на дома высотой 18-24 этажа – 36,9% от всей площади строящегося жилья. Самым высоким строящимся жилым домом в Приангарье сейчас являются 22-этажный многоквартирный дом.