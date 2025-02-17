Два последствия для российского рынка в случае завершения конфликта в Украине

Главное событие прошедшей недели — начало прямого диалога между президентами России и США. Российский рынок воспринял это с большим оптимизмом, так как появились реальные надежды на скорое завершение украинского конфликта.

– Если это произойдёт, то из этого будет два прямых следствия, – подчеркивает эксперт БКС Мир инвестиций Максим Шеин. – Первое — это снижение санкционного давления, а второе — это понижение процентных ставок в России. У этих процессов есть прямые бенефициары, как в долгосрочном, так и в краткосрочном плане. Собственно, в акциях этих эмитентов наблюдался наибольший рост на прошедшей неделе.

Газпром показал рост +20%, Новатэк — +14% на потенциальном возврате на европейский рынок и доступе к танкерам для транспортировки СПГ, Unipro — +18% на ожиданиях выплаты накопленных дивидендов, СПБ-Биржа — плюс 45% на ожиданиях разблокировок, Совкомфлот — плюс 15% на потенциальном снятии санкций с танкеров, ВТБ — плюс 13% на возможном возобновлении трансграничных платежей, Аэрофлот — плюс 10% на ожиданиях возобновления полётов в Европу и США.

Однако, пока по эмитентам отыгран только геополитический фактор и не отыграна ключевая ставка. В пятницу Центральный банк ожидаемо оставил её на уровне 21%. Регулятор снизил прогнозы по ряду макроэкономических показателей, но по-прежнему считает инфляционное давление высоким, а экономика у перегретой относительно цифр сбалансированного роста. Однако, если начнётся реальная деэскалация конфликта на Украине, то Центробанку надо будет снижать ключ быстро, считает эксперт БКС.

– Кто будет бенефициаром снижения ставок? — рассуждает Максим Шеин. – Прежде всего банковский сектор и компании с высокой долговой нагрузкой. Также будет рост цен в акциях компании, которые платят высокие дивиденды. Доходность будет подгоняться вниз вслед за цифрами по ОФЗ, а поскольку размер дивидендов не изменится, то котировки будут расти. На рынке облигаций главный бенефициар снижения ставок — бумаги с дальним сроком погашения и фиксированным купоном. Сейчас доходность длинных ОФЗ на уровне 16%. Наши аналитики ожидают, что к концу года она может снизиться на 2-2,5 процентных пункта. Это даст до 30% годовых за счёт их переоценки. Привлекательную доходность также дают корпоративные облигации эмитента второго эшелона с умеренным кредитным риском и сроком погашения в 1-2 года.

Однако фонды денежного рынка в случае перемирия потеряют свою привлекательность. Также менее популярными станут флоутеры, доходность по ним снизится. Эксперт также обращают внимание, что геополитические риски участники рынка воспринимают теперь как низкие, и основной упор будет делаться на бизнес компаний. По его мнению, индекс компаний малой и средней капитализации может вырасти ещё на 30%. А это означает, чтобы найти следующие истории роста, пора идти за периметр народного портфеля.