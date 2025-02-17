Аэрофлот на плато: рост пассажиропотока и возможное повышение выручки

Аэрофлот опубликовал операционные результаты и за январь. За месяц количество перевезённых пассажиров увеличилось год к году на 2%, почти до 4 млн человек.

– Объём пассажироперевозок уже, возможно, подошёл к плато, и компания теперь будет нацелена на сохранение текущего уровня перевозок. Но рост выручки в этом году всё равно возможен, стоимость среднего билета может вырасти, – отмечает эксперт БКС Мир инвестиций Максим Шеин.

По российским стандартам отчётности компания за прошлый год заработала 22 млрд руб. чистой прибыли. Отчёт по международным стандартам выйдет 4 марта.

– Аналитики БКС считают, что если правительство согласует выплату дивидендов за 24 год, то именно прибыль по российским стандартам может стать базой по выплате. Пока прогнозный дивиденд 3,20 руб. на акцию. По текущим котировкам – это меньше 5% дивидендной доходности, – отмечает эксперт БКС.

В пятницу на Мосбирже акции Аэрофлота торговались на уровне 68,94 руб.