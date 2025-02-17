Приток мигрантов сократился в Иркутской области. Что это значит?

Причина – запрет на работу приезжих в 16 сферах, который ввёл губернатор Игорь Кобзев.
С 2023 по 2024 год приток мигрантов в Иркутскую область сократился до 0,25 п.п. к численности населения, об этом сообщается в отчёте Банка России. При этом потребность в таких работниках снизилась на 30%. Аналитики ЦБ связывают показатель с заявлениями в органы местной службы занятости.
«Причиной сокращения стало продление на 2025 год в этих регионах запрета на работу мигрантов на основании патента в гостиничном бизнесе и общепите, деятельности по перевозке пассажиров, продаже автомобилей, ремонту бытовой техники, работе в домашних хозяйствах, торговле», – сообщают аналитики Банка России.
Помимо Приангарья приток иностранных работников сократился в:
- Челябинской обл.,
- Астраханской обл.,
- Волгоградской обл.,
- Тверской обл.,
- Новосибирской обл.,
- Краснодарском крае,
- Приморском крае,
- Хабаровском крае,
- Забайкальском крае.
Бизнес считает, что проблему мигрантов запретом не решить.
«Если на рынке не хватает трудовых ресурсов, а их реально не хватает, проблема в том, как историю с привлечением мигрантов сделать прозрачной. Это вопрос административного контроля. А у нас все пытаются запретить. Причем рубят сук, на котором сидят. В экономике не хватает трудовых ресурсов, они не появятся завтра, русские не пойдут работать туда, где работают мигранты, а это значит, дефицит кадров будет усугубляться, цена рабочей силы будет расти. Все это отразится на ценах, инфляции. Чудес не бывает», – рассказал ранее SIA.RU генеральный директор компании «Альянс Ресторанс» и отеля Sayen 4* Павел Поляков.