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Приток мигрантов сократился в Иркутской области. Что это значит?

Причина – запрет на работу приезжих в 16 сферах, который ввёл губернатор Игорь Кобзев.

С 2023 по 2024 год приток мигрантов в Иркутскую область сократился до 0,25 п.п. к численности населения, об этом сообщается в отчёте Банка России. При этом потребность в таких работниках снизилась на 30%. Аналитики ЦБ связывают показатель с заявлениями в органы местной службы занятости.

«Причиной сокращения стало продление на 2025 год в этих регионах запрета на работу мигрантов на основании патента в гостиничном бизнесе и общепите, деятельности по перевозке пассажиров, продаже автомобилей, ремонту бытовой техники, работе в домашних хозяйствах, торговле», – сообщают аналитики Банка России.

Помимо Приангарья приток иностранных работников сократился в:

  • Челябинской обл.,
  • Астраханской обл.,
  • Волгоградской обл.,
  • Тверской обл.,
  • Новосибирской обл.,
  • Краснодарском крае,
  • Приморском крае,
  • Хабаровском крае,
  • Забайкальском крае.

Бизнес считает, что проблему мигрантов запретом не решить.

«Если на рынке не хватает трудовых ресурсов, а их реально не хватает, проблема в том, как историю с привлечением мигрантов сделать прозрачной. Это вопрос административного контроля. А у нас все пытаются запретить. Причем рубят сук, на котором сидят. В экономике не хватает трудовых ресурсов, они не появятся завтра, русские не пойдут работать туда, где работают мигранты, а это значит, дефицит кадров будет усугубляться, цена рабочей силы будет расти. Все это отразится на ценах, инфляции. Чудес не бывает», рассказал ранее SIA.RU генеральный директор компании «Альянс Ресторанс» и отеля Sayen 4* Павел Поляков.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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