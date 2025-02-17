Приток мигрантов сократился в Иркутской области. Что это значит?

Причина – запрет на работу приезжих в 16 сферах, который ввёл губернатор Игорь Кобзев.

С 2023 по 2024 год приток мигрантов в Иркутскую область сократился до 0,25 п.п. к численности населения, об этом сообщается в отчёте Банка России. При этом потребность в таких работниках снизилась на 30%. Аналитики ЦБ связывают показатель с заявлениями в органы местной службы занятости.

«Причиной сокращения стало продление на 2025 год в этих регионах запрета на работу мигрантов на основании патента в гостиничном бизнесе и общепите, деятельности по перевозке пассажиров, продаже автомобилей, ремонту бытовой техники, работе в домашних хозяйствах, торговле», – сообщают аналитики Банка России.

Помимо Приангарья приток иностранных работников сократился в:

Челябинской обл.,

Астраханской обл.,

Волгоградской обл.,

Тверской обл.,

Новосибирской обл.,

Краснодарском крае,

Приморском крае,

Хабаровском крае,

Забайкальском крае.

Бизнес считает, что проблему мигрантов запретом не решить.

«Если на рынке не хватает трудовых ресурсов, а их реально не хватает, проблема в том, как историю с привлечением мигрантов сделать прозрачной. Это вопрос административного контроля. А у нас все пытаются запретить. Причем рубят сук, на котором сидят. В экономике не хватает трудовых ресурсов, они не появятся завтра, русские не пойдут работать туда, где работают мигранты, а это значит, дефицит кадров будет усугубляться, цена рабочей силы будет расти. Все это отразится на ценах, инфляции. Чудес не бывает», – рассказал ранее SIA.RU генеральный директор компании «Альянс Ресторанс» и отеля Sayen 4* Павел Поляков.