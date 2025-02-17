Как влияет урегулирование украинского конфликта на цены золота?

Золото продолжает бить рекорды, и на прошедшей неделе спотовые котировки поднимались выше отметки 2,940 долларов за тройскую унцию. Золото — популярный защитный актив, и оно было одним из главных бенефициаров геополитической напряжённости, отмечает эксперт БКС Мир инвестиций Максим Шеин.

"С урегулированием украинского конфликта золото может начать терять в цене, но решение одного конфликта не отменяет торговых войн и противостояния крупнейших экономик мира — США и Китая. Поэтому продолжим наблюдать", — добавляет он.

Напомним, что обновлению исторического максимума по золоту способствовала разворачивающаяся с подачи нового президента США тарифная война. С 1 февраля были введены пошлины 10% на всю продукцию из Китая. Пекин ответил введением пошлин на импортируемые из США уголь, СПГ, нефть, сельхозтехнику и автомобили. Глобальные геополитические противоречия усилились с приходом Дональда Трампа к власти в США, а неопределенность значительно возросла. Как итог, продолжающаяся деглобализация оказывает поддержку ценам на золото, отмечаю аналитики.

Ранее аналитики прогнозировали рост цен на золото в 2025 году. «Финам» ожидал, что в I-II квартале 2025 года цена будет в пределах $2600-2800 за унцию, с возможным ростом до $3300. Эксперты БКС Мир инвестиций предполагали, что темпы роста могут замедлиться в начале года, но тренд останется позитивным, учитывая долговую ловушку ФРС и геополитическую нестабильность на Украине и в других регионах. Bank of America прогнозировал, что цены на золото могут достичь $3 тыс. за унцию в 2025 году, но этот процесс может занять до полугода.