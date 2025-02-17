«Островок безопасности»: люди всегда могут найти помощь в офисах Сбера

Каждое отделение Байкальского банка – это «Островок безопасности», куда могут обратиться потерявшиеся люди. Здесь помогут и поддержат потерявшихся, дезориентированных детей, пожилых и людей с ментальными особенностями.

Сотрудники офисов банка прошли специальное обучение, они предоставят безопасное место для ожидания, свяжутся со специалистами «Лиза Алерт» и, при необходимости, вызовут полицию и скорую помощь.

«Мы стремимся поддерживать тех, кто столкнулся с трудностями: каждый наш офис – «Островок безопасности», где потерявшимся людям оказывают необходимую помощь. Недавно в Бурятии три девочки оказались в опасности, пытаясь укрыться от стаи собак и добраться до школы, расположенной напротив отделения Сбербанка. Руководитель филиала оперативно вызвала группу быстрого реагирования, и сотрудники помогли девочкам безопасно перейти дорогу и войти в школу», – Рушан Сахбиев, председатель Байкальского банка Сбербанка.

«Когда я осматривала свое рабочее место, заметила растерянную девочку возле банкомата. Оказалось, она потерялась, ожидая маму рядом с банком. У этой истории благополучный финал – ребенок вернулся домой, благодаря слаженному действию всех сторон», – Кристина Обухова, руководитель филиала 8601/0160 Байкальского банка.

Сбербанк просит жителей рассказывать детям и пожилым людям (по статистике именно они чаще теряются), что они всегда могут обратиться в Сбер за помощью: в банке с зелеными буквами безопасно.

«Островок безопасности» – это общероссийский проект Сбербанка и отряда «ЛизаАлерт». Он помогает потерявшимся или дезориентированным людям, которые находятся в безопасности в офисе банка до приезда родных или экстренных служб.