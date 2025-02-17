Инфляция в России замедляется: январские показатели ниже ожиданий

В январе рост потребительских цен в России замедлился до 1,23%, что ниже декабрьского уровня в 1,32% и ноябрьского в 1,43%, согласно данным Росстата. Этот показатель оказался ниже консенсус-прогноза в 1,3%.

В годовом выражении инфляция в январе увеличилась до 9,92%, по сравнению с 9,52% в декабре и 8,88% в ноябре. Ожидалось, что показатель достигнет 10%.

В пятницу, 14 февраля, Банк России оставил ключевую ставку без изменений на уровне 21%, отметив в пресс-релизе, что текущее инфляционное давление остается высоким. Рост внутреннего спроса значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Тем не менее, регулятор подчеркнул, что наблюдается охлаждение кредитной активности и растет склонность населения к сбережению.

По оценке ЦБ, достигнутая жесткость денежно-кредитных условий создает предпосылки для возобновления дезинфляции и возвращения инфляции к цели в 2026 году. Банк России сообщил, что будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании, учитывая скорость и устойчивость снижения инфляции.