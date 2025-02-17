Иркутяне все чаще готовы менять не только работу, но и профессию

Показатель находится на высоких значениях второй год подряд. Данные приводит рекрутинговый сервис hh.ru.

Готовность трудоустроенных россиян сменить место работы второй год подряд находится на высоких значениях: 71% респондентов заявили, что они планируют сделать это в 2025 году. Наиболее мобильная группа соискателей – 25–34 года, среди них 73% хотели бы выйти на новое место работы.

А в профессиональном разрезе чаще остальных на перемены настроены юристы (78% из них), финансисты и бухгалтеры (76%), административный персонал и кадры из сферы развлечений и массмедиа (по 74%). В Иркутской области на смену работы в ближайший год настроены 73% трудящихся.

Среди российских регионов больше всего соискателей, готовых поменять работу, оказалось в Хабаровском крае и Тверской области (по 83%), Ставропольском крае (81%) и Иркутской области (80%).

Только 14% местных работников уверены, что останутся на текущем месте работы (в целом по РФ – 11%), и чаще всего среди таких встречаются представители сферы HR (20%), высшего и среднего менеджмента (18%) и медиков (16%).