МТС добавила скорость LTE в Зеленом микрорайоне Иркутска

МТС обновила сеть мобильной связи в микрорайоне Зеленый и соседних локациях Иркутска. В результате перевода частот 3G на более современный стандарт LTE скорость интернета у абонентов МТС в среднем выросла на четверть.

Специалисты МТС провели технические работы на территории всего микрорайона Зеленый, расположенного недалеко от выезда на Александровский тракт. Скорость мобильного интернета выросла в жилых домах и общежитиях, на территории воинской части, вблизи и внутри социальных объектов – школах, медучреждениях, супермаркетах, КПП, а также в общественных местах – на аллее с лестницей на центральной улице, остановках общественного транспорта.

Модернизация сети в этой локации Иркутска позволила также разогнать мобильный интернет для жителей микрорайонов Искра, Лесной и десятков садоводств, расположенных вдоль Александровского тракта, в частности СНТ «Пион», ДП «Зеленое» и других.

«Микрорайон Зеленый и соседние к нему жилые места стали еще одним территориальным кластером в Иркутске, который попал в нашу программу по обновлению сети в регионе. Наши технические специалисты разогнали скорость интернета за счет перевода частот 3G на более скоростной стандарт 4G на имеющейся инфраструктуре связи. Напомню, что недавно мы аналогичным образом уже модернизировали сеть в нескольких районах Иркутска, в том числе в Ленинском районе, в микрорайоне Юбилейный, в ЖК вначале Байкальского тракта и других», – прокомментировал директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.