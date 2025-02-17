ЦБ России игнорирует украинский фактор в прогнозах

Банк России решил не учитывать возможное урегулирование конфликта на Украине при составлении макроэкономических прогнозов, как сообщила председатель регулятора Эльвира Набиуллина. По её мнению, это пока преждевременно.

«Все будет зависеть от развития ситуации. Сейчас просчитать точно влияние на экономику и инфляцию мне кажется маловозможным», — заявила Набиуллина в ответ на вопрос РБК.

Эльвира Набиуллина подчеркнула, что в базовом сценарии Центробанк исходит из «неизменности геополитических условий». Она добавила, что не хочет «на эту тему совершенно спекулировать».

14 февраля совет директоров Банка России решил сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых.