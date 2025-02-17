ЦБ прогнозирует пик инфляции в апреле-мае

Банк России прогнозирует, что пик годовой инфляции придется на апрель-май. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина также назвала текущий уровень инфляции «неприемлемо высоким».

«Показатель годовой инфляции будет зависеть от базы прошлого года. По нашим оценкам, пик ожидается в апреле-мае», — отметила Набиуллина, цитирует «Интерфакс».

Она также отметила, что из-за инфляции цены за год вырастут на 7–8%. «Тем не менее, с каждым кварталом темпы роста цен должны замедляться, и к концу года месячные темпы будут соответствовать 4% в пересчете на год», — добавила председатель Банка России.

Набиуллина подчеркнула, что пока рано говорить о переломе тренда инфляции. Денежно-кредитная политика остается достаточно жесткой, чтобы инфляция начала замедляться в ближайшие месяцы.