«Точкой оптимума» для экономики назвал ВТБ решение ЦБ о сохранении ключевой ставки

Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов назвал сохранение ставки ЦБ на уровне 21% новой «точкой оптимума». По его мнению, это позволит сохранять баланс в экономике.

«Это больше не борьба с инфляцией любой ценой, всеми доступными методами, а нахождение оптимума по недопущению рецессии, по сохранению роста в нужных сегментах и нужных отраслях с более медленным приближением к таргету. Мое мнение: что не так важно, какая ставка, да, мы можем прожить и с 21% (и это почему большинство прогнозирует сохранение этой ставки долгое время), балансируя другие регуляторные меры так, чтобы экономика получала инвестиционную кредитную подпитку», – сказал Пьянов в эфире РБК ТВ.

По его словам, самые интересные прогнозы будут по инфляции и кредитованию, а снижение корпоративного портфеля в январе пока не показательно для расчетов за год.

«Я ожидаю, что в целом (по итогам года) все равно кредит вырастет на 8, может быть, 10% совокупно – розничный и корпоративный», – отметил топ-менеджер.

Вместе с тем в ВТБ прогнозируют сохранение ключевой ставки в 21% в течение года. Причем, само решение – не единственное, на что нужно ориентироваться: «Это как меню шеф-повара из нескольких смен блюд. Это решение по ставке, это сигнал, как будет действовать Центральный банк в будущем, это опубликование обновленных среднесрочных прогнозов».

«Внутренняя ставка в банковском секторе стала более проинфляционной, более мягкой (прим. ред. не КС+4, а КС+2). Все остальные факторы не принципиально поменялись по сравнению с декабрьскими... Двузначные инфляционные ожидания населения на локальном максимуме, предприятия закладывают инфляцию 10,7% в свой бизнес-план и вынуждены его выполнять. Все эти факторы говорят о том, что никаких оснований для смягчения денежно-кредитной политики нет», – добавил Дмитрий Пьянов.