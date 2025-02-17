Туроператор «НУУР 1642» стал партнером культурной программы бизнес-семинара «Адизес. От теории к практике»

Туроператор «НУУР 1642» (Telegram-канал: nuur_1642), специализирующийся на премиальных авторских путешествиях по Байкалу, станет партнером культурной программы бизнес-семинара «Адизес. От теории к практике», который пройдет с 22 по 25 марта 2025 года на берегу Байкала.
Организатором мероприятия выступает АО «ИНК-Капитал», известное успешным проведением Байкальских риск-форумов.
Семинар ориентирован на собственников и генеральных директоров крупных российских компаний с оборотом более 10 млрд рублей, представляющих Сибирь и Дальний Восток. Цель мероприятия – предоставить бизнес-лидерам возможность познакомиться с методологией Ицхака Адизеса и обсудить ее применение в условиях современных бизнес-вызовов.
В рамках семинара участники смогут не только получить ценные знания и установить полезные контакты, но и насладиться красотой Байкала.
Туроператор «НУУР 1642» подготовил для гостей эксклюзивную экскурсионную программу «Хрустальные дороги Байкала», которая позволит им совершить незабываемое ледовое путешествие по озеру.
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«Мы очень рады стать частью этого важного для бизнес-сообщества события», – комментирует директор «НУУР 1642» Алена Ямщикова. «Байкал – это место силы, которое вдохновляет на новые свершения. Мы уверены, что наша экскурсионная программа добавит участникам семинара энергии и позитивных эмоций, необходимых для эффективной работы».
Работа с крупными корпорациями и MICE-мероприятиями – это второе основное направление деятельности туроператора «НУУР 1642». Имея успешный опыт организации массовых мероприятий «под ключ», включая партнерство с Международным Байкальским риск-форумом, компания предлагает профессиональные комплексные решения, дополняющие официальную часть деловых программ любого масштаба в любой точке Сибири.