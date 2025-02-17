Туроператор «НУУР 1642» стал партнером культурной программы бизнес-семинара «Адизес. От теории к практике»

Туроператор «НУУР 1642» (Telegram-канал: nuur_1642), специализирующийся на премиальных авторских путешествиях по Байкалу, станет партнером культурной программы бизнес-семинара «Адизес. От теории к практике», который пройдет с 22 по 25 марта 2025 года на берегу Байкала.

Организатором мероприятия выступает АО «ИНК-Капитал», известное успешным проведением Байкальских риск-форумов.

Семинар ориентирован на собственников и генеральных директоров крупных российских компаний с оборотом более 10 млрд рублей, представляющих Сибирь и Дальний Восток. Цель мероприятия – предоставить бизнес-лидерам возможность познакомиться с методологией Ицхака Адизеса и обсудить ее применение в условиях современных бизнес-вызовов.

В рамках семинара участники смогут не только получить ценные знания и установить полезные контакты, но и насладиться красотой Байкала.

Туроператор «НУУР 1642» подготовил для гостей эксклюзивную экскурсионную программу «Хрустальные дороги Байкала», которая позволит им совершить незабываемое ледовое путешествие по озеру.

«Мы очень рады стать частью этого важного для бизнес-сообщества события», – комментирует директор «НУУР 1642» Алена Ямщикова. «Байкал – это место силы, которое вдохновляет на новые свершения. Мы уверены, что наша экскурсионная программа добавит участникам семинара энергии и позитивных эмоций, необходимых для эффективной работы».

Работа с крупными корпорациями и MICE-мероприятиями – это второе основное направление деятельности туроператора «НУУР 1642». Имея успешный опыт организации массовых мероприятий «под ключ», включая партнерство с Международным Байкальским риск-форумом, компания предлагает профессиональные комплексные решения, дополняющие официальную часть деловых программ любого масштаба в любой точке Сибири.