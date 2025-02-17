Иркутская область заняла лишь 59-е место в рейтинге регионов по качеству жизни

Иркутская область заняла лишь 59-е место по качеству жизни среди регионов России, согласно исследованию РИА Новости. Исследование основывалось на комплексном учете 66 показателей, оценивающих фактическое состояние различных аспектов условий жизни и социальной сферы. Рейтинговый балл отражает межрегиональные различия и служит критерием для ранжирования регионов.

Первые места в рейтинге традиционно занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область, с суммарным рейтинговым баллом выше 80 из 100. Эти регионы лидируют на протяжении многих лет, значительно опережая остальные субъекты Федерации. В первую десятку также входят Краснодарский край, Татарстан, Ленинградская, Ростовская, Калининградская, Самарская области и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.

Регионы первой десятки характеризуются высоким уровнем экономического развития и составляют почти 50% суммарного ВРП субъектов Федерации. В них проживает 49,3 миллиона человек, что составляет 34% всего населения России.

Иркутская область, хотя и улучшила свой балл до 49,924 по сравнению с 48,22 в прошлом году, заняла лишь 59-е место. Красноярский край находится на 40-м месте (55,63 баллов), Новосибирская область – на 21-м (63,33 баллов), Республика Бурятия на 81-м (37,29 баллов), Забайкальский край на 82-м (36,37 баллов).

Нижние позиции рейтинга также практически не изменились по сравнению с прошлым годом. Последние места занимают Курганская область, Ненецкий автономный округ, Республика Алтай, Карачаево-Черкессия, Архангельская область, Бурятия, Забайкальский край, Еврейская автономная область, Ингушетия и Республика Тыва.