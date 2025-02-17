Фестиваль «На лыжи!» пройдет в Иркутской области

Семейный праздник для всех любителей спорта «На лыжи!» пройдет в Приангарье уже в 9-й раз. Традиционно в забегах в Иркутске, Братске, Усть-Илимске, Ангарске, Тулуне и Черемхове принимают участие тысячи жителей региона. Для юных спортсменов организаторы предусмотрели специальную детскую программу – игры и забеги.

Расписание забегов и подробная информация о проекте доступны на сайте. Кроме спортивной составляющей, гости фестиваля в разных городах смогут принять участие в конкурсах, розыгрышах призов и мастер-классах.

В Иркутске старт запланирован 22 февраля на лыжной базе ИРО «Динамо», для участия необходима предварительная регистрация на сайте проекта. На площадке выдача номеров стартует в 10:00, торжественное открытие в 12:00.

В Ангарске праздник пройдет также 22 февраля на лыжно-биатлонном комплексе «Ангарский» в 12:00. Регистрация стартует в 11:00. В Братске лыжники соберутся на базе отдыха «Простоквашино» (яхт-клуб БрАЗа, ул. Курчатова, 78а).

В Черемхове в этот же день спортивный праздник состоится на Городской лыжной базе (ул. Калинина, 2а), время открытия праздника также в 12:00.

Неделей позже, 1 марта, спортивный праздник пройдет в Тулуне на лыжной базе «Снежинка» (старт забегов в 12:30), а также в Усть-Илимске на базе спортивно-оздоровительного центра «Молодежный» в Невоне, открытие в 11:40.

Проект «На лыжи!» создан по инициативе Олега Дерипаски в 2016 году и направлен на развитие лыжного спорта и лыжных гонок – одного из наиболее массово доступных видов спорта. Спортивное мероприятие проходит при поддержке компаний Эн+ и РУСАЛ, а также Федерации лыжных гонок России.