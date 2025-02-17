Банк ДОМ.РФ открыл первый смарт-офис в Иркутске

Банк ДОМ.РФ открыл в Иркутске первое отделение в формате смарт-офиса.

Офис, расположенный в центре города на ул. Советская, 42, предлагает безбумажное обслуживание и быстрый доступ к банковским услугам. Сотрудники используют планшеты и мобильные устройства вместо традиционных стоек. В отделении также есть современные банкоматы, кофе-пойнт и зона для детей, сообщает пресс-служба банка.

В новом отделении клиенты будут обслуживаться по всем бизнес-направлениям, включая розничный бизнес, ипотечное кредитование, корпоративный бизнес и премиальное обслуживание.