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Новый закон против «наливаек»: Иркутская область ограничивает продажу алкоголя

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С 1 марта в Иркутской области вступают в силу ограничения на продажу алкоголя в объектах общепита, расположенных в многоквартирных домах (МКД). Закон, подписанный губернатором Игорем Кобзевым, ограничивает время продажи алкоголя с 22:00 до 9:00 и разрешает продажу пива и других напитков только в лицензированных ресторанах, барах, кафе и буфетах. Эти меры направлены на борьбу с так называемыми «наливайками», которые под видом кафе круглосуточно продают алкоголь, нарушая права граждан на тишину.

Инициатива губернатора поддержана парламентом и направлена на сокращение количества точек, имитирующих деятельность баров, и обеспечение общественного порядка в ночное время. Ранее в регионе уже были введены требования к минимальной площади зала обслуживания в общепите, расположенном в МКД.

В Московской области принимаются более жесткие меры. Так, Мособлдума запретила алкомаркеты во дворах, чтобы предотвратить нарушения общественного порядка и тишины.Запрет вступит в силу с 1 сентября.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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