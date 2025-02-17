В январе 2025 года спрос на новостройки в Москве вырос на 29% по сравнению с январем 2024 года. По данным Nikoliers, покупательская способность на первичном рынке жилья столицы вернулась к уровням, наблюдаемым до пандемии, когда программа льготной ипотеки еще не была введена.

В старых границах Москвы (без учета элитного сегмента и оптовых сделок) спрос на жилую недвижимость значительно увеличился. Несмотря на снижение покупательской активности во второй половине прошлого года, в июне и декабре был зафиксирован ажиотажный спрос. В 2025 году ожидаются аналогичные объемы спроса благодаря увеличению доли сделок в рассрочку, хотя поступления на эскроу-счета могут сокращаться.

Людмила Герлиц из Nikoliers отметила, что спрос на строящееся жилье вернулся к уровням 2019 года. В 2025 году ожидается аналогичный объем продаж, с более ровной динамикой спроса. Кирилл Голышев из Nikoliers добавил, что из-за недоступности ипотеки покупатели обращаются к рассрочкам, но девелоперы ужесточают условия таких сделок. Наиболее стабильный спрос ожидается в бизнес-, премиум- и элит-классах, тогда как в комфорт-классе возможно снижение продаж.