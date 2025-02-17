Минэкономразвития разрабатывает международную бартерную биржу

Чтобы открыть новые возможности для экспорта

В этом году Минэкономразвития планирует разработать предложения по созданию международной бартерной биржи, сообщает РБК. Издание изучило проект плана "Ключевых итогов 2024 года и приоритетных задач на 2025 год", который был разослан членам общественного совета при министерстве перед заседанием 13 февраля. Минэкономразвития подтвердило намерения, изложенные в документе.

Согласно плану, биржа будет представлять собой специализированную цифровую платформу, облегчающую поиск контрагентов для бартерных сделок между российскими компаниями и компаниями из дружественных стран. В условиях внешнего давления платформа станет дополнительным каналом для экспорта российской продукции, не зависящим от банковской инфраструктуры.

По данным опроса Российского экспортного центра (РЭЦ), 21% российских респондентов заинтересованы в бартерных сделках с Китаем. Обсуждаются варианты обмена, например, экспорт металлов из России в обмен на оборудование из Китая. Также 9% респондентов видят перспективу бартерных схем с Турцией и Казахстаном, 8% — с Арменией, Белоруссией, ОАЭ, Саудовской Аравией, Узбекистаном, 7% — с Индией, 5% — с Ираном, 4% — с Египтом, 3% — с Бразилией.

Минэкономразвития выделило товары, наиболее востребованные для экспорта в бартерных сделках: химическая продукция, пиломатериалы и лесоматериалы круглые, пластмассы и полимеры, зерновая продукция, минеральные удобрения и строительные материалы. 50% опрошенных хотят получить в обмен промышленное оборудование и станки, 8% — какао, 6% — орехи, 3% — компьютеры и их комплектующие.