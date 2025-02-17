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Игорь Кобзев подписал закон о статусе многодетных семей

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписал закон «О многодетной семье», который ранее был принят на 20-й сессии Законодательного собрания региона. Документ направлен на комплексное правовое регулирование вопросов поддержки многодетных семей и был разработан депутатами областного парламента совместно с комитетом по здравоохранению и социальной защите.

Новый закон вводит четкое определение статуса многодетной семьи в Иркутской области, регулирует порядок учета таких семей и устанавливает меры поддержки для них. Согласно закону, многодетными считаются семьи, где воспитывается трое и более детей до 18 лет, либо до 23 лет, если они обучаются на очном отделении. Все члены такой семьи должны иметь российское гражданство и проживать вместе, кроме случаев, когда дети проживают отдельно в связи с учебой.

Также допускается ситуация, когда один из родителей зарегистрирован в другом субъекте РФ, однако второй родитель и не менее трёх детей должны быть прописаны в Иркутской области.

Игорь Кобзев подчеркнул важность создания единой системы поддержки многодетных семей, отметив, что повышение рождаемости и укрепление института семьи остаются ключевыми задачами государственной политики.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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