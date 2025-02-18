Восемь типов квартир, которые продать сложнее всего

Рынок недвижимости постоянно меняется, и некоторые типы квартир оказываются сложными для продажи. Эксперт рынка недвижимости Москвы Анжелика Новикова рассказала о том, какие квартиры сложнее всего продать на вторичном рынке жилья столицы в 2025 году.

1. Квартиры с юридическими проблемами

Квартиры с ошибками в документах или неузаконенной перепланировкой могут существенно затруднить сделку. Покупатели, особенно те, кто планирует брать ипотеку, предпочитают избегать подобных рисков. Для успешной продажи потребуется либо узаконить перепланировку, либо найти покупателя, который готов взять на себя эту задачу.

2. Квартиры, купленные с использованием материнского капитала

Эти объекты требуют согласования с органами опеки, особенно если среди собственников есть несовершеннолетние дети. Процесс продажи может занять дополнительное время, а потенциальные покупатели нередко проявляют осторожность при покупке такой недвижимости.

3. Недвижимость, находящаяся в собственности менее трех лет

Продавцам часто хочется минимизировать налоги, поэтому они стремятся указать меньшую стоимость в договоре. Однако не каждый покупатель согласится на такие условия, что также замедляет процесс продажи.

4. Наследственные квартиры

Наследство часто сопровождается правовыми нюансами, такими как сроки вступления в права наследования и возможность появления новых претендентов. Потенциальным покупателям сложно оценить все риски, и иногда такие сделки оспариваются в судах. Дополнительная проверка документов у нотариуса может снизить риск, но полностью проблему не решает.

5. Долевая собственность

Объекты, где несколько совладельцев, особенно если их трое и более, могут стать настоящим испытанием для продавцов и риэлторов. Согласование условий продажи между всеми собственниками занимает много времени, и без предоплаты многие профессионалы вообще отказываются работать над такими сделками.

6. Квартиры с обременением

Аресты, залоги, судебные взыскания – всё это требует сложной юридической подготовки и взаимодействия с различными инстанциями. Иногда удается быстро урегулировать ситуацию благодаря авансу покупателя, однако такие сделки нуждаются в профессиональном сопровождении.

7. Квартиры, оформленные до 1998 года

До этого периода регистрацией недвижимости занимались разные ведомства, и информация могла оказаться разрозненной. Если данные о правах собственности различаются в разных источниках, продавцу придется обратиться в суд, что значительно увеличивает временные затраты на продажу.

8. Квартиры с особыми владельцами

Особого внимания требуют квартиры, владельцы которых состоят на учёте в психоневрологических диспансерах. Если у собственника есть диагноз, ограничивающий его дееспособность, сделка может быть признана недействительной. Некоторые риелторы отказываются от таких объектов, чтобы избежать потенциальных проблем.

Заключение

– Таким образом, сложнее всего продать квартиры с юридическими ограничениями, неузаконенными перепланировками, обременениями или неясной историей собственности. Но если грамотно подойти к процессу, заранее подготовить документы и оценить возможные риски, большинство проблем можно решить. Главное — понимать особенности таких объектов и правильно выстраивать стратегию продажи, – резюмирует эксперт.