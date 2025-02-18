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Индекс МосБиржи прибавляет 3,7%, преодолев отметку 3300 пунктов

Российский рынок начал неделю с уверенного роста после коррекционного снижения перед выходными. Откат не получил продолжения — геополитические новости вновь стали триггером для подъема.

Во вторник, 18 февраля, в Саудовской Аравии пройдут переговоры помощника президента РФ Юрия Ушакова и главы МИД РФ Сергея Лаврова с американскими коллегами. Повестка встречи будет посвящена, прежде всего, восстановлению всего комплекса двусторонних отношений, а также подготовке возможных переговоров по украинскому урегулированию и организации встречи двух президентов, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Бумаги Газпрома продолжают подъем и обновили максимумы 2025 г., поднявшись к уровням середины сентября 2023 г. Акции торгуются на уровне 174 руб. и выглядят перекупленными, но надежды на геополитическую разрядку толкают их вверх. The Economist пишет, что на фоне активизации разговоров о скором окончании украинского конфликта, Европа уже присматривается к возобновлению масштабных закупок российского газа.

– Газпром — один из главных бенефициаров геополитического «потепления». Снятие санкций увеличит долю компании на премиальном европейском рынке и повысит шансы на заключение соглашения по «Силе Сибири – 2», – отмечают аналитики БКС Мир инвестиций.

Бумаги Сегежи также позитивно реагируют на геополитические новости. Акции торгуются на уровне 1,76 руб.

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– Компания сильно пострадала из-за украинского конфликта: экспортные потоки Сегежи резко сократились после введения европейский санкций в 2022 г. — большая часть продукции лесной промышленности шла за рубеж. Это привело к ухудшению финансовых показателей, – поясняют аналитики.

Акции Норникеля и РУСАЛа также в плюсе. В случае смягчения санкций в наиболее выигрышной позиции из сектора металлургии и добычи могут оказаться как раз эти компании. Снизятся проблемы с реализацией продукции на мировых рынках, также может улучшиться управление оборотным капиталом, что поддержит свободный денежный поток.

Бумаги Аэрофлота обновили максимумы 2025 г. После закрепления выше 72 руб. ориентир сместится к пиковым значениям июня 2021 г. — 74,6 руб. Снятие санкций позволило бы авиакомпании расширить западные и внутренние направления на юг, а также снизить издержки с ремонтом импортной техники, подчеркивают аналитики БКС


/ Сибирское Информационное Агентство /
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