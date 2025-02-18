Россияне стали в два раза чаще просить отсрочки по кредитам: главное к утру

К этому утру стало известно следующее: помощник Путина назвал главную задачу встречи России с США в Эр-Рияде, расчеты в долларах и евро за экспорт из РФ упали до антирекорда, соотечественники стали чаще просить отсрочки по кредитам, а жители Иркутской области в ночное время останутся без «наливаек». Подробности – в обзоре SIA.RU.

Главная цель переговоров РФ и США

Помощник президента Владимира Путина Юрий Ушаков, прибывший в Эр-Рияд на переговоры с США в составе российской делегации, рассказал о главной цели этого события: ею является «реальная нормализация» отношений между Москвой и Вашингтоном. Он пояснил, что представителями обеих сторон являются «серьезные люди». Спадет ли напряженность между странами после этой беседы, станет известно 18 февраля.

Антирекорд по расчетам

Доллары и евро впервые по итогам года заняли наименьшую долю в структуре валют при расчетах за экспорт товаров из России: это результаты 2024-го. Показатель оказался равен 18,6%, сократившись на 13 процентных пунктов. Аналитики отмечают, что это произошло на фоне роста на 10,8 п. п. доли валют дружественных стран до 40,2%. Наибольшую долю в расчетных операциях за экспорт занимает рубль – 41,3%. В расчетах за импорт доллары и евро тоже впервые в аутсайдерах.

Рост отсрочек

В 2024 году в российские банки поступило более 4 млн запросов от клиентов-физлиц на кредитные или ипотечные каникулы, а также реструктуризацию кредитов, что почти вдвое больше, чем годом ранее. В качестве причин роста показателей аналитики выделяют ускорение инфляции, возросшие объемы кредитования, проблемы приграничных жителей, а также неграмотность заемщиков, которые не смогли рассчитать свои возможности, потому были вынуждены использовать подобные опции.

Борьба с «наливайками»

В Иркутской области с 1 марта введут ограничения продажи алкоголя для объектов общепита, расположенных в многоквартирных домах: с 22:00 до 09:00 здесь нельзя будет купить алкоголь. Это одна из мер борьбы с организациями, которые работают под видом кафе и нарушают права граждан на тишину.

Контрабанда на сотни миллионов

Нелегальную отправку за рубеж лесоматериалов на сумму более 336 млн рублей выявили в Иркутской области. Преступные действия были совершены в 2017-2019 годах с помощью фиктивных сделок при использовании подложных документов. В числе обвиняемых – пятеро местных жителей. Их ждет суд.