Становая трещина образовалась на льду озера Байкал

Сотрудники Центра государственной инспекции по маломерным судам изучили ледовую обстановку на Байкале и обнаружили становую трещина на поверхности озера. Подробности сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

Трещина до 1 метра образовалась на участке от Порта Байкал в сторону мыса Толстый. Кроме того, здесь же фиксируется открытая вода.

В целом на Байкале лед уже довольно плотный – на различных участках его толщина колеблется в среднем от 30 до 60 см. Напомним, что выход и выезд на поверхность водоема допускается только в специально оборудованных для этих целей местах.