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Укрепление рубля подстегнуло спрос россиян на зарубежные туры

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За сутки доля зарубежных направлений выросла с 52% до 77%. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные сервиса YouTravel.me.

«За последние сутки доля зарубежных направлений увеличилась с 52% до 77%, что свидетельствует о заметном повышении спроса на международные поездки. Эта тенденция может быть связана с рядом факторов, включая снижение курса доллара, что делает зарубежный туризм более доступным для потребителей», – уточнили эксперт.

Ранее курс доллара на Форексе впервые за пять месяцев упал ниже 90 рублей. По данным profinance.ru, на 12:20 мск. доллар торгуется на уровне 89,59 рублей, евро – 93,34 руб., китайский юань – 12,272.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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