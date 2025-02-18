Пенсионер из Красноярского края решил обойти пешком Байкал за 55 дней

Пенсионер и путешественник Валерий Петрович из Красноярского края решил установить рекорд и обойти пешком озеро Байкал за 55 дней. В настоящее время он уже находится в пути, сообщает «Заповедное Прибайкалье».

Мужчина стартовал в начале февраля из поселка Култук. Сейчас он добрался до мыса Кадильный в Прибайкальском национальном парке. красноярец переночевал в гостевом доме, привел в порядок одежду и снаряжение, зарядил мобильный телефон. Впереди у него – очередной переход.

«Погода, судя по прогнозу, готова способствовать: сегодня обещают небольшой снег и температуру -8,-13°. Своими главными препятствиями Валерий Петрович называет ветер и становые трещины – и то, и другое может появиться неожиданно», – отмечают в «Заповедном Прибайкалье».

Если мужчина справится с маршрутом, у него появится шанс войти в Международную книгу рекордов INTERRECORD и в Книгу рекордов России: соответствующие заявки уже направлены.

Известно, что у сибиряка уже есть опыт экстремальных путешествий. Кроме того, он ранее совершал пешие путешествия по Байкалу. В этот раз он намерен добраться до Бурятии и вернуться обратно в Култук.