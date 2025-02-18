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Квадратный метр в новостройках Иркутской области за год подорожал почти на 18%

Эксперты Института развития строительной отрасли изучили рынок недвижимости в Иркутской области и узнали, как в регионе за год изменилась стоимость квадратного метра. Результаты исследования есть у SIA.RU.

В 2024-м цена квадратного метра на первичном рынке Приангарья, рассчитанная на основании фактических сделок, составила 152,9 тысячи рублей. За месяц она выросла на 0,7%, за год – на 17,6%.

За два года показатель увеличился почти на 25%: в конце 2022 года стоимость «квадрата» в Иркутской области в среднем была равна 115,4 тысячи рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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