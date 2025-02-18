Девелопер — это не тот, кто строит – Екатерина Прядко, «Грандстрой» (видео)

«Что сказать об отрасли? Продажи упали у всех. Но это — кризис или переход к сбалансированному рынку после «тучных» времён?» — задаётся вопросом генеральный директор компании «Грандстрой» Екатерина Прядко в интервью Газете Дело. Она отмечает, что, согласно официальной статистике, уровень распроданных квартир в России достигает 75%, аналогичные данные наблюдаются и в Сибири. Лично Екатерина не видит причин говорить о наступлении кризиса.

По её словам, в Иркутске сейчас реализуется большое количество новых жилищных проектов. Несмотря на возникающие экономические трудности, строительный сектор сохраняет свою устойчивость, и его развитие невозможно остановить одномоментно. В ближайшие два года девелоперам есть что продавать, так что никаких кардинальных «стопов» на рынке не должно быть.

Кроме того, Екатерина Прядко подчеркнула важное различие между деятельностью девелопера и строительной компании:

– Девелопер — это не тот, кто строит. Это тот, кто полностью реализует проект, начиная с разработки концепции и заканчивая эксплуатацией, а порой и утилизацией. Уже на начальной стадии девелопер должен чётко представлять, насколько долговечен будет его жилой комплекс. Раньше строители возводили жильё для рабочих, рассчитывая, что оно прослужит им хотя бы 20 лет, и потому строили простые бараки. Однако если вы осознаёте, что ваш дом должен простоять сто лет и более, что его ценность со временем будет только расти, то подход к строительству кардинально меняется. Именно таким принципам мы следуем в «Грандстрое».

Хотите узнать, что будет с ценами на новостройки? Почему девелоперы стремятся создавать экономику впечатлений? Какие ожидания у современных покупателей недвижимости? Как развивается город? И что необходимо Иркутску? Все ответы — в нашем видео-интервью.