Когда в Россию вернутся зарубежные бренды?

Скорее всего первым на рынок РФ выйдет Inditex – это Zara, Bershka, Pull & Bear, Stradivarius. Об этом газете «Известия» рассказал президент Союза торговых центров (СТЦ) Павел Люлин.

«Я верю, что часть брендов может вернуться достаточно быстро, но минимальный срок – это год после снятия вот этих ограничений. Скорее, быстрее к нам вернется Inditex – это Zara, Bershka, Pull & Bear, Stradivarius, поскольку у них есть площадки, которые сейчас занимают Maag, Vilet и так далее. То есть они достаточно быстро могут обратно «расконсервироваться», – объяснил он, отметив, что зарубежным производителям придется конкурировать с российскими брендами, которые заняли их место и сильно выросли за последнее время.

Ранее президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого договорились о начале переговоров по урегулированию ситуации на Украине. Трамп сообщил об этом в своей соцсети Truth Social, подчеркнув, что обе стороны согласились на необходимость прекращения гибели людей в конфликте.