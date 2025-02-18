Новости

Туризм 2025, последние новости
ЦБ: В новогодние каникулы Байкал привлек туристов из Азии
Впервые на Байкале прошла Школа ледовых скульпторов
Гостиничный кризис: доходы растут, а рентабельность падает
Все материалы сюжета

Когда в Россию вернутся зарубежные бренды?

Скорее всего первым на рынок РФ выйдет Inditex – это Zara, Bershka, Pull & Bear, Stradivarius. Об этом газете «Известия» рассказал президент Союза торговых центров (СТЦ) Павел Люлин.

Читайте также:

"Золотое яблоко" нацелилось на Саудовскую Аравию
13 февраля 2025
Аномально теплая зима сократила продажи пуховиков в России на четверть
5 февраля 2025

«Я верю, что часть брендов может вернуться достаточно быстро, но минимальный срок – это год после снятия вот этих ограничений. Скорее, быстрее к нам вернется Inditex – это Zara, Bershka, Pull & Bear, Stradivarius, поскольку у них есть площадки, которые сейчас занимают Maag, Vilet и так далее. То есть они достаточно быстро могут обратно «расконсервироваться», – объяснил он, отметив, что зарубежным производителям придется конкурировать с российскими брендами, которые заняли их место и сильно выросли за последнее время.

Ранее президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого договорились о начале переговоров по урегулированию ситуации на Украине. Трамп сообщил об этом в своей соцсети Truth Social, подчеркнув, что обе стороны согласились на необходимость прекращения гибели людей в конфликте.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Материалы сюжета "Одежный ритейл":
Все материалы сюжета (549)


Реклама на сайте

Грандстрой
Девелопер — это не тот, кто строит – Екатерина Прядко, «Грандстрой» (видео)
«Что это – кризис? Или возвращение к балансу?»
Сила – в команде
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес