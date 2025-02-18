Жители Иркутской области стали на 30% реже брать ипотеку

Аналитики изучили показатели ипотечного кредитования в Иркутской области и выяснили, как они изменились по итогам 11 месяцев 2024 года. О результатах сообщает Институт развития строительной отрасли.

«По данным Банка России, за 11 месяцев 2024 года количество ипотечных жилищных кредитов, выданных жителям Иркутской области, составило 22 455, что на 31,6% меньше уровня 2023 года», ­– пояснили эксперты.

Что касается числа ИЖК, выданных в Приангарье под залог договоров участия в долевом строительстве, то их тоже стало меньше – на 22,1% в сравнении с 2023-м, 6 092.