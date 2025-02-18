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Индекс МосБиржи: +42% с декабря, но возможен откат

Индекс МосБиржи в понедельник вырос почти на 5%, таким образом,увеличившись на 42% от минимумов декабря всего за два месяца.

–Нисходящий тренд, который тянулся с экстремумов 2021 года, был пробит, открыв путь к максимумам 2024 года в районе 3520 пунктов. Однако, после бурного роста возможно, что рынок откатится. Уровни 3290–3300 выступают как первый опорный диапазон, с поддержкой в районе 3130, – подчеркивают эксперты БКС Мир инвестиций.

Позитивная динамика рынка обусловлена перспективами потепления отношений между США и Россией после телефонного разговора лидеров. Сегодня состоится встреча делегаций в Саудовской Аравии, где будет обсуждаться урегулирование украинского конфликта.

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– Если судьбоносных заявлений не последует, это может стать поводом для локальной коррекции, –  отмечают аналитики БКС. – Рынок живет ожиданиями, и фиксация прибыли часто происходит по факту событий.

Они добавляют, что поддержку оказывают заявления российских властей. В то время как Банк России проявлял жесткость, вице-премьер Александр Новак заявил о необходимости избежать переохлаждения экономики.

В Минэк фиксируют первые признаки охлаждения в пищевой промышленности, химпроме, деревообработке, отдельных отраслях машиностроения. Это означает, что  переход к смягчению денежно-кредитной политики может оказаться более быстрым. Этому будет способствовать и геополитическая разрядка, которую ЦБ пока не учитывает в своем базовом сценарии.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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